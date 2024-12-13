В Гёйчае раскрыта тайная торговля пиротехникой

Сотрудниками Гёйчайского районного отдела полиции проведены мероприятия, в ходе которых был задержан Т.Гаибов, организовавший тайную продажу пиротехнических средств.

У задержанного были изъяты различные виды пиротехнических и быстрогорящих средств, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службе Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

В отношении данного лица составлен протокол по статье 442 Кодекса об административных правонарушениях (производство или продажа запрещенных товаров, а также выполнение запрещенных работ (услуг)).