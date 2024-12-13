В Шахдаге на популярном аттракционе произошли неполадки – ВИДЕО

Произошли неполадки в работе одного из самых популярных аттракционов в туристическом центре «Шахдаг» Roller Coaster, представляющего собой скоростной спуск по рельсам.

Qafqazinfo.az отмечает, что в результате неполадки некоторое время граждане оставались на рельсах и соответствующих мер не принималось.

В Госагентстве по туризму сообщают, что возникшая техническая неисправность была устранена в короткие сроки: «На аттракционе в течении несколько минут наблюдалась техническая неисправность. Техперсонал оперативно устранил проблему и аттракцион возобновил работу. Во избежание подобных случаев в будущем, руководством даны соответствующие распоряжения по усилению контроля».