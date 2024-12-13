В Лерике задержан наркокурьер с 8 килограммами марихуаны – ФОТО

В Лерике у задержанного наркокурьера обнаружено большое количество наркотических средств.

Сотрудники Лерикского районного отдела полиции провели операцию, в ходе которой был задержан Мухаммед Мамедов, сообщает 1news.az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.

Он организовал доставку в столицу и продажу крупной партии наркотиков, ввезенных контрабандным путем на территорию страны – у него обнаружено 8 килограммов марихуаны, приобретенной у гражданина Ирана, личность которого устанавливается.

По факту возбуждено уголовное дело, судом в отношении М.Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста - расследование продолжается.