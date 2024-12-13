Доктор Комаровский о Баку: «Это просто рай!» - ВИДЕО

Украинский врач-педиатр, кандидат медицинских наук, писатель, телеведущий Евгений Комаровский, более известный как Доктор Комаровский, стал гостем нового выпуска подкаста журналиста Гамида Гамидова «Поговорим?».

«Мне понравилось, что в Баку люди улыбаются, что такое понятие, как «война», для вас, к счастью, в прошлом. Я это понимаю», - отмечает Е.Комаровский, говоря о столице Азербайджана в подкасте «Поговорим?».

Доктор Комаровский отметил, что в Баку он не был с 2017 года: «Как все изменилось, сколько нового всего построили. Мне безумно понравилось, то что чисто, вечернее освещение. Как у вас дышится классно! Это просто рай, рай для легких».

В ходе интервью Е.Комаровский ответил на вопросы, связанные с детскими болезнями и не только – беседа с Доктором Комаровским доступна для просмотра по ссылке.

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