В рамках оптимизации маршрутной сети, проведенной Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA), организован новый регулярный маршрут №20.

С 15 декабря автобусы данного маршрута будут связывать поселки Гарачухур и Ени Гюнешли с Центральным банком и Азербайджанским медицинским университетом - стоимость проезда составит 0,50 AZN и будет осуществляться в безналичной форме, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Также изменены схемы движения четырех регулярных автобусных маршрутов:

- Автобусы №35 будут курсировать через центр Сураханского района

- Автобусы №44 изменят маршрут в сторону улицы Эльхана Гасанова в Сураханском районе

- Автобусы №88А будут следовать через улицу Центрального бульвара в «Белом городе»

- Автобусы №120Е включат движение по улице Афиятдина Джалилова

«Следите за обновлениями маршрутов и планируйте поездки заранее!» - подчеркивают в AYNA.