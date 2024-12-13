Скорость ветра в Азербайджане увеличится до 28 м/с

Национальная гидрометеорологическая служба сделала желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемыми ветреными погодными условиями в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах 14 декабря.

В Шуше, Ханкенди, Ходжавенде, Губадлы, Саатлы, Сабирабаде, Газахе, Лачине, Джебраиле, Зангилане, Физули, Имишли, Бейлягане, Сальяне, Кюрдамире, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Лянкяране, Астаре, Хачмазе, Хызы, Сиязане, Шабране, Губе, Гёйгёле, Гядабее, Шамахе и Ширване, согласно желтому предупреждению, будет дуть северо-западный ветер с порывами скорости 13,9-20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, в Кяльбаджаре, Гаджигабуле, Нефтчале, Мингячевире, Нафталане, Гяндже, Агстафе, Джейранчёле, Горанбое, Берде, Тертере, Евлахе, Агджабеди, Агдаме, Гёйчае, Зардабе, Шамкире, Дашкесане, Товузе, Шеки, Загатале, Огузе, Габале, Балакене, Гахе, Гусаре, Исмаиллы, Агдаше, Уджаре, Лерике, Ярдымлы и в Гобустане, согласно оранжевому предупреждению, ожидается порывистый северо-западный ветер с интенсивностью 20,8-28,4 м/с.