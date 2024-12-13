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​​​​​​​Обнаружены неизданные песни Майкла Джексона - ФОТО

Феликс Вишневецкий18:00 - Сегодня
​​​​​​​Обнаружены неизданные песни Майкла Джексона - ФОТО

Грегг Масгроув из Калифорнии нашел на недавно приобретенном складе в Сан-Франциско кассеты с неизданными песнями Майкла Джексона.

Помещение ранее принадлежало продюсеру Брайану Лорену, сообщает The Hollywood Reporter, отмечая, что на кассетах было 12 песен, созданных Джексоном в период с 1989 по 1990 год, до выхода альбома Dangerous.

Г.Масгроув отметил, что слухи о существовании некоторых треков давно ходили, и ему было «очень круто» услышать их – отмечается, что в записях слышны разговоры и шутки М.Джексона.

Грегг Масгроув и его адвокат обратились к Michael Jackson Estate, но компания отказалась приобрести записи и заявила, что никто не может получить на них права – в свою очередь Г.Масгроув планирует выставить кассеты на аукцион, предполагая, что они могут уйти за семизначную сумму.

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