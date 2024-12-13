Селена Гомес выходит замуж – ФОТО

32-летняя американская певица и актриса Селена Гомес собирается замуж за 36-летнего музыкального продюсера Бенни Бланко.

Б.Бланко сделал ей предложение, на которое она ответила согласием, о чем сообщила в социальной сети Instagram, где показала многомиллионной аудитории подписчиков помолвочное кольцо.

«Вечность начинается сейчас», - пишет певица в Instagram сообщая о помолвке с продюсером, отношения с которым завязались в 2023 году.

Судя по всему, Бенни Бланко сделал предложение Селене Гомес во время романтического пикника.

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