Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ухудшением погоды

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Согласно прогнозу синоптиков, начиная с сегодняшнего дня и до 15 декабря на территории страны ожидается снижение температуры воздуха – в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются дожди, сопровождаемые ветром.

В связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует участникам движения соблюдать осторожность, строго придерживаться правил дорожного движения, а водителям выбирать скорость в соответствии с погодными условиями. Особое внимание следует уделять движению на открытых участках, подверженных сильным ветрам, увеличивать дистанцию между автомобилями во время дождя и избегать резких маневров или экстренного торможения.

Участников движения, планирующих поездки на выходные, просят учитывать возможные сложности на магистральных дорогах из-за неблагоприятных погодных условий и заранее принимать меры предосторожности.