Азербайджанский флорист создал самый дорогой в мире букет - ФОТО - ВИДЕО

Проживающий и работающий в Нидерландах флорист Юсиф Халилов создал самый дорогой в мире букет, оцененный в более чем 1 миллион евро (1 786 400 манатов).

«Уникальный шедевр флористического искусства создан из эксклюзивных, элитных цветов, отобранных в лучших теплицах. Завершающим акцентом композиции стали элементы из белого золота и бриллианты, полученные в сотрудничестве с известной ювелирной компанией Royal Coster Diamonds, славящейся роскошью и традициями в мире ювелирных изделий. Уникальная структура и утонченные детали превращают букет из обычной цветочной композиции в настоящее произведение роскоши», - пишет о Юсифе Халилове и его работе Thursd.

Отмечается, что букет сочетает в себе редкие цветы: розы двух уникальных сортов - Wedding Invite и Sofie, которые идеально гармонируют с черными каллами и орхидеями сорта Chocolate Brown Vanda.

Подчеркивается, что каждое растение было выбрано за свою красоту и редкость – данной своей работой флорист ставит цель войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Thursd особо подчеркивает, что бриллианты, вставленные в букет, были отобраны и выполнены с высочайшими стандартами качества, придавая композиции утонченность, которая превращает ее в символ роскоши.

Фото: Thursd.com