Джон Гальяно ушел с поста креативного директора модного дома Maison Margiela – ФОТО

Дизайнер Джон Гальяно принял решение покинуть пост креативного директора Maison Margiela после 10 лет сотрудничества с модным домом, о чем сообщил в официальном заявлении, которое разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Стоит отметить, что Джон Гальяно сотрудничал с Maison Margiela на протяжении последних 10 лет. Ранее он занимал должность главного дизайнера в таких модных домах, как Givenchy с 1995-го по 1996 год и Christian Dior с 1996-го по 2011 год. Причиной его увольнения из Christian Dior стали антисемитские высказывания, сделанные им в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента в одном из парижских баров накануне Недели моды. Спустя три года после этого скандала Джон Гальяно был приглашен в Maison Margiela итальянским бизнесменом Ренцо Россо при поддержке основателя модного дома Мартина Маржелы.

«Сегодня я прощаюсь с Maison Margiela. Мое сердце переполняет радостная благодарность, а душа улыбается. Сегодня я отмечаю 14 лет - 14 лет трезвости. Я живу лучше, чем когда-либо мечтал. Все это благодаря двум людям, двум по-настоящему прекрасным людям, которых я люблю. Однако они слишком скромны, чтобы позволить мне упомянуть их имена здесь. Мы знаем, кто они, и я всегда буду в долгу перед ними», - отмечает Дж.Гальяно в своем заявлении.

Дизайнер также выразил благодарность основателю Maison Margiela Мартину Маржеле, команде бренда и президенту холдинга OTB, в который входит модный дом, Ренцо Россо, который в 2014 году оказал поддержку Гальяно в период восстановления после скандального увольнения из Christian Dior.

«Величайшим, бесценным подарком, который он мне преподнес, была возможность вновь обрести свой творческий голос, когда я стал безголосым. Я продолжаю искупать вину и никогда не перестану мечтать. Некоторое время простить себя было самым трудным делом. Я чувствовал вину за то, что своим поведением увековечил стереотип о том, что творчество должно подпитываться выпивкой и наркотиками. Эта старая рок-н-ролльная позиция. Так неправильно», - подчеркивает Дж.Гальяно, не рассказывая в своем заявлении о планах на будущее и призывая модную индустрию поддерживать людей, прощать и давать им второй шанс вместо того, чтобы отменять и подвергать травле.