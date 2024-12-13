 Джон Гальяно ушел с поста креативного директора модного дома Maison Margiela – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Джон Гальяно ушел с поста креативного директора модного дома Maison Margiela – ФОТО

Феликс Вишневецкий11:28 - Сегодня
Джон Гальяно ушел с поста креативного директора модного дома Maison Margiela – ФОТО

Дизайнер Джон Гальяно принял решение покинуть пост креативного директора Maison Margiela после 10 лет сотрудничества с модным домом, о чем сообщил в официальном заявлении, которое разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Стоит отметить, что Джон Гальяно сотрудничал с Maison Margiela на протяжении последних 10 лет. Ранее он занимал должность главного дизайнера в таких модных домах, как Givenchy с 1995-го по 1996 год и Christian Dior с 1996-го по 2011 год. Причиной его увольнения из Christian Dior стали антисемитские высказывания, сделанные им в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента в одном из парижских баров накануне Недели моды. Спустя три года после этого скандала Джон Гальяно был приглашен в Maison Margiela итальянским бизнесменом Ренцо Россо при поддержке основателя модного дома Мартина Маржелы.

«Сегодня я прощаюсь с Maison Margiela. Мое сердце переполняет радостная благодарность, а душа улыбается. Сегодня я отмечаю 14 лет - 14 лет трезвости. Я живу лучше, чем когда-либо мечтал. Все это благодаря двум людям, двум по-настоящему прекрасным людям, которых я люблю. Однако они слишком скромны, чтобы позволить мне упомянуть их имена здесь. Мы знаем, кто они, и я всегда буду в долгу перед ними», - отмечает Дж.Гальяно в своем заявлении.

Дизайнер также выразил благодарность основателю Maison Margiela Мартину Маржеле, команде бренда и президенту холдинга OTB, в который входит модный дом, Ренцо Россо, который в 2014 году оказал поддержку Гальяно в период восстановления после скандального увольнения из Christian Dior.

«Величайшим, бесценным подарком, который он мне преподнес, была возможность вновь обрести свой творческий голос, когда я стал безголосым. Я продолжаю искупать вину и никогда не перестану мечтать. Некоторое время простить себя было самым трудным делом. Я чувствовал вину за то, что своим поведением увековечил стереотип о том, что творчество должно подпитываться выпивкой и наркотиками. Эта старая рок-н-ролльная позиция. Так неправильно», - подчеркивает Дж.Гальяно, не рассказывая в своем заявлении о планах на будущее и призывая модную индустрию поддерживать людей, прощать и давать им второй шанс вместо того, чтобы отменять и подвергать травле.

Поделиться:
222

Актуально

ОбществоПогода на субботу: В Баку ожидаются дожди и мокрый снег
ОбществоВ Азербайджане снижается верхний предел возраста призывников
ФутболСегодня состоится жеребьевка отборочного раунда ЧМ-2026 по футболу
ФутболЛионель Месси поделился кадрами своего визита в Баку - ВИДЕО

Lifestyle

У модного дома Chanel новый креативный директор – ФОТО
Ройа сняла клип в стамбульском метро – ВИДЕО
Джон Гальяно ушел с поста креативного директора модного дома Maison Margiela – ФОТО
Азербайджанский флорист создал самый дорогой в мире букет - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости
Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Агададаш Агаев требует от частной клиники 450 тыс. манатов на возмещение морального ущерба
Модель Vogue потеряла зрение на одном глазу из-за удара сумкой Dior
Умер звезда сериала «Той-бой»
Настя Ивлеева вышла замуж

Последние новости

Депутат предложила временные квоты для увеличения числа женщин в дипломатииСегодня, 13:10В Турции совершено вооруженное нападение на здание суда, есть погибшие - ФОТОСегодня, 13:05В МИД РФ заявили об общем понимании восстановления сообщения через Зангезурский коридорСегодня, 12:55У модного дома Chanel новый креативный директор – ФОТОСегодня, 12:45Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди и мокрый снегСегодня, 12:40Ройа сняла клип в стамбульском метро – ВИДЕОСегодня, 12:35США и Турция в широком смысле достигли соглашения о видении будущего Сирии – БлинкенСегодня, 12:30Эрдоган: Турция не позволит РКК и ее пособникам использовать ситуацию на местах в своих интересахСегодня, 12:25Ибрагим Калын и аль-Джулани совершили совместную поездку по Дамаску – ФОТОСегодня, 12:20В Грузии назвали бессмысленным решение США о введении санкцийСегодня, 12:15Безграничные возможности для путешествий с Birbank и AZALСегодня, 12:10Спикер парламента Грузии: новый президент не будет подвержен иностранному влияниюСегодня, 12:05В Хатаинском районе проведена серия полицейских операций против наркокурьеров - ФОТО - ВИДЕОСегодня, 12:00The Banker присудил Банку АВВ премию «Банк года» в этом году!Сегодня, 11:52Xiaomi представила первый в своей истории кроссовер YU7 - ФОТОСегодня, 11:50В ноябре около 7 тыс. иностранцев подали заявки на вид на жительство в АзербайджанеСегодня, 11:46Спикер парламента Грузии заявил, что ситуация вернулась в политическое руслоСегодня, 11:41Пашинян вылетел в Москву для участия в заседании в рамках ЕАЭССегодня, 11:31В Азербайджане расширяется список оперативных транспортных средствСегодня, 11:30Джон Гальяно ушел с поста креативного директора модного дома Maison Margiela – ФОТОСегодня, 11:28
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35