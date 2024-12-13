В Хатаинском районе проведена серия полицейских операций против наркокурьеров - ФОТО - ВИДЕО

В результате последних операций, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского районного управления полиции, были задержаны Илькин Дадашов, Натиг Юсифов, Руслан Исмаилов, Вугар Алиев, Гарягды Рушанов и Эльшан Мурадов.

У них было изъято в общей сложности 23 килограмма героина, марихуана, обогащенная психотропными веществами, и метамфетамин, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Задержанные планировали распространять наркотики с целью получения материальной выгоды, размещая их по отдельным адресам для продажи на территории столицы.

В ходе других операций были задержаны еще 7 человек, которые занимались незаконным оборотом наркотиков в Баку, они переданы следственным органам. По фактам возбуждены уголовные дела.

«Меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков постоянно продолжаются», - отметили в МВД АР.