Подросток умер в спортзале

В Хатаинском районе Баку во время тренировки в спортзале прием, примененный одним из спортсменов-подростков к привел к удушению другого.

В TƏBIB сообщили, что в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок из Хатаинского района 13 декабря 2024 года около 18:30.

«К вызову была привлечена бригада скорой медицинской помощи. Она зафиксировала факт смерти 14-летнего подростка (мужского пола) до прибытия врача», - добавили в ведомстве.

Источник: Trend