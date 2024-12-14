EMIN дал традиционный концерт во Дворце Гейдара Алиева - ФОТО

Народный артист Азербайджана EMIN продолжает праздновать 45-летний юбилей на сцене.

13 декабря праздничный концерт прошел в родном городе артиста, в Баку, при полном аншлаге.

«Выступление в этом легендарном зале Дворца Гейдара Алиева, где также выступал великий Муслим Магомаев, имеет для меня огромное значение», - сказал музыкант. Он исполнил песни из нового альбома памяти Муслима Магомаева «Верни мне музыку», релиз которого состоялся 10 декабря. Зал аплодировал стоя.

Также в рамках концерта прозвучали любимые зрителями «Мой Азербайджан», «Начистоту», «Я лучше всех живу», Boomerang и другие.

В атмосфере теплого и доверительного общения с публикой EMIN

представил свой музыкальный коллектив, спускался в зал и делился короткими историями из жизни.

После окончания концертной программы еще две песни артист исполнил на бис.