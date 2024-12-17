Бывший муж Анны Седоковой покончил с собой
Бывший муж певицы Анны Седоковой — латвийский баскетболист Янис Тимма — совершил самоубийство в Москве во вторник, 17 декабря.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, на смартфоне 32-летнего Тиммы стояла заставка с надписью «Позвоните Анне» и ее абонентским номером. Источники Telegram-канала 112 сообщают, что тело спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы.
Накануне баскетболист в социальных сетях поздравил бывшую супругу с днем рождения, ей исполнилось 42 года.
В России Тимма выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 год.
В декабре Седокова развелась с Тиммой. Они были женаты с 2020 года. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.
Источник: Gazeta.Ru