Бывший муж Анны Седоковой покончил с собой

Бывший муж певицы Анны Седоковой — латвийский баскетболист Янис Тимма — совершил самоубийство в Москве во вторник, 17 декабря.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, на смартфоне 32-летнего Тиммы стояла заставка с надписью «Позвоните Анне» и ее абонентским номером. Источники Telegram-канала 112 сообщают, что тело спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы.

Накануне баскетболист в социальных сетях поздравил бывшую супругу с днем рождения, ей исполнилось 42 года.

В России Тимма выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 год.

В декабре Седокова развелась с Тиммой. Они были женаты с 2020 года. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

Источник: Gazeta.Ru