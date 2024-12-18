Скорость ветра в Баку достигла 20 м/с

На некоторых территориях страны наблюдается переменно усиливающийся западный ветер.

По сообщению Национальной службы гидрометеорологии, по состоянию на 12:00 в соответствии с желтым предупреждением скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гобустане достигает 20 м/с, в Лачине - 21 м/с, в Геранбое - 19 м/с, в Шамахе и Нафталане - 18 м/с, в Кяльбаджаре и Шабране - 17 м/с, в Зангилане и Шеки - 15 м/с, в Огузе - 14 м/с, в Мингячевире - 13 м/с.

По данным станции «Нефтяные Камни», высота волн в море достигла 3,4 метра.