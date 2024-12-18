Из дома в Бинагадинском районе украдена бытовая техника на 10 тыс. манатов

В Бинагадинском районе была совершена кража из одного из домов.

Потерпевший, обратившийся в полицию, сообщил, что 16 декабря из его дома была украдена бытовая техника на сумму 10 000 манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники 43-го отделения полиции Бинагадинского района провели мероприятия, в ходе которых были задержаны ранее судимый 36-летний М.Керимов и 20-летний М.Гурбанзаде, которые подозреваются в совершении преступления.

Ведется расследование.