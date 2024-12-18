Адриана Лима вышла замуж – ФОТО

Бразильская супермодель Адриана Лима связала себя узами брака с кинопродюсером Андре Леммерсом.

О браке с кинопродюсером модель сообщила в Instagram Stories. Отметим, что пара вместе с 2021 года, а с 2022 года воспитывает общего сына – Циана.

Напомним, что у Адрианы есть двое детей от предыдущего брака с баскетболистом Марко Яничем, с которым она рассталась в 2016 году после семи лет совместной жизни - дочери Валентина и Сиенна.

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