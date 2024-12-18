Фактическая погода: Скорость ветра в Загатале достигла 30 м/с

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии на 16:00 18 декабря, в настоящее время идет снег в Шахдаге и в Гахе (Сарыбаш).

В некоторых регионах страны периодически усиливается западный ветер – в соответствии с оранжевым предупреждением, скорость ветра может достигать 30 м/с в Загатале, 22 м/с в Шахдаге.

По желтому предупреждению, в Шамахе скорость ветра достигает 21 м/с, в Кяльбаджаре - 18 м/с, в Зангилане - 17 м/с, в Тертере - 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 15 м/с, в Нафталане - 14 м/с.