В Азербайджане ожидается самая холодная зима за последние 40 лет - ВИДЕО

В Азербайджане ожидается самая холодная зима за последние 30-40 лет.

Как сообщает хezerxeber.az, об этом заявил заведующий отделом Института географии Национальной Академии наук Азербайджана Анвер Алиев.

По его словам, до 70-х годов ХХ века зимы были более суровыми.

«Это считается периодическим явлением. Поэтому нужно быть готовыми к резкому похолоданию и осадкам. В результате обильных осадков ожидается повышение уровня воды в Каспийском море и возвращение береговой линии на прежнее место», - сказал специалист.

А.Алиев также отметил, что в 2023-м количество осадков в некоторых районах страны увеличилось на 40%, в этом году они тоже были обильными.