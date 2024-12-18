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В Баку прошел круглый стол «Гобустан как сакральный код человечества» - ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:29 - Сегодня
В Баку прошел круглый стол «Гобустан как сакральный код человечества» - ФОТО – ВИДЕО

В арт-центре Nine Senses прошел круглый стол «Гобустан как сакральный код человечества», организованный арт-центром Nine Senses в рамках исследовательского проекта «Коды Гобустана» при поддержке AZBRAND.

На мероприятии собрались ученые, исследователи и представители творческих профессий, чтобы обсудить культурное, историческое и сакральное наследие древней цивилизации Гобустана, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу арт-центра Nine Senses.

Директор студии Наталья Жукова отметила, что на мероприятии собрались историки, антропологи, этнографы и эзотерики, чтобы обсудить две точки зрения на происхождение человечества - научную и эзотерическую, подчеркнув следующее: «Мы хотим еще раз напомнить людям, что Гобустан - это мощнейшая зона активации, огромное место силы, где могла зародиться человеческая цивилизация, - подчеркнула Наталья Жукова. - Некоторые антропологи и историки уже выдвигают версию, что древние люди вышли именно с Кавказа. Пусть эта гипотеза пока не имеет строгих научных доказательств, но мы считаем важным обратить на нее внимание».

Модератор круглого стола отметила, что задача мероприятия - не противопоставлять разные взгляды, а «посмотреть на границы возможного, ведь реальность для каждого своя»: «Ученые опираются на доказуемые факты, в то время как некоторые люди просто верят в существование определенных явлений».

Началом мероприятия послужил показ фильма Тогрула Авшара, снятого в живописных локациях Гобустана. Фильм исследовал сакральную связь человека с природой и открыл зрителям уникальную энергию «мест силы». Режиссер картины Тогрул Афшар рассказал, что съёмки второй части прошли, буквально, за несколько дней. Одна часть снималась в стенах Nine Senses, другая - в Гобустане.

После просмотра фильма участники мероприятия окунулись в выступления спикеров, сопровожденные модерацией директора арт-центра Натальи Жуковой, дополненные активным обсуждением присутствующих.

Основные спикеры и темы их выступлений были следующими:

- Тарлан Манафов, шаман Гобустана – тема «Код Гобустана»; доклад затронул уникальность Гобустана как сакрального пространства, где пересекаются древние традиции, мифология и мировоззрение.

«Наша цель - показать всему миру уникальность и значимость духовного наследия Азербайджана. Здесь, на небольшой территории, сконцентрированы корни многих религий и древних знаний», - отметил Манафов.

По его словам, данный круглый стол проводится в рамках большого грандиозного проекта - строительство центра Сакрального Азербайджана.

- Алигейдар Мамедов, председатель НПО «Хаяджан», эксперт по лесному биоразнообразию - тема: «Параллельная эволюция»; в своем докладе спикер исследовал древние цивилизации Азербайджана через призму их духовного и экологического наследия.

- Сабит Джоджулу, краевед и руководитель инициативной группы «Охотники за артефактами» - тема: «Тюркское культурное наследие Гобустана».

Доклад подчеркнул важность сохранения тюркских символов и включения тамг Гобустана в список охраняемых объектов.

Особое внимание участников привлекла презентация художественной диорамы «Гобустан-3029», созданной фотографом и режиссером Илькином Зеферли. Этот уникальный арт-объект перенес гостей в футуристическую интерпретацию Гобустана, объединяющую мифологию, искусство и современность. Автор лично рассказал о процессе создания работы и символах, заложенных в проекте. Он отметил, что проект не только поднимает вопрос об экологической ответственности человечества, но и вдохновляет зрителей ценить и защищать культурное наследие.

Мероприятие сопровождалось фуршетом от Vida Cafe, где гости смогли насладиться блюдами здорового питания и авторской кухней. Атмосферу вечера дополнило великолепное исполнение произведений классической музыки талантливой пианисткой Лейлой Кулиевой, чья игра наполнила пространство гармонией и вдохновением.

Кульминацией круглого стола стало подписание «Итоговой декларации о намерениях: Коды Гобустана – Путь к будущему Азербайджана», где участники заявили о своем намерении объединить усилия для популяризации Гобустана как ключевого культурного и исторического объекта на мировой арене.

Декларация отражает следующие цели:

- Развитие эзотерического туризма.

- Создание рабочих групп и интегрированных туристических программ.

- Содействие межкультурному диалогу.

- Организация международных мероприятий.

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