На территории Азербайджана наблюдается сильный ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

На 09.00 18 декабря на территории Азербайджана наблюдался сильный западный ветер, осадков не зафиксировано.

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе, скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шеки составила 25 м/с, в Нафталане — 24 м/с, в Агсу — 22 м/с, в Агдаме, Шахдаге, Кяльбаджаре, Барде - 20 м/с, в Шабране, Мингячевире, Тертере, Дашкесане, Алтыагаче, Габале — 18 м/с, Ярдымлы — 17 м/с, Зангилане — до 15 м/с.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 6°, в районах Арана - 3°, в Нахчыванской АР - 7°, в горных районах - до 8° мороза.