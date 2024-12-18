За день из незаконного оборота изъято более 11 кг наркотиков

Сотрудники полиции продолжают операции против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, 17 декабря были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 11 килограммов, а также 304 таблетки метадона, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что решительные меры борьбы в этом направлении продолжаются.