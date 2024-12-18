В Лянкяране задержан водитель, управлявший грузовым автомобилем под воздействием наркотиков

Водитель грузового автомобиля марки Ford, двигаясь по территории района, был остановлен сотрудниками Государственной дорожной полиции Городского районного управления полиции Лянкярана за нарушение правил использования световых приборов.

При проверке документов возникли обоснованные подозрения, что 42-летний водитель, Фуад Мамедов, находился под воздействием наркотических веществ - для подтверждения подозрений он был направлен на соответствующее медицинское освидетельствование, сообщает 1news.az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.

Результаты медицинского осмотра подтвердили, что Ф.Мамедов употреблял наркотические вещества - собранные материалы в отношении задержанного были направлены в районный суд для правовой оценки.