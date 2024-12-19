Погода на пятницу: В Баку ожидаются интенсивные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 20 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачность будет увеличиваться, в течение дня местами пройдут дожди с перерывами. Возможно, в отдельных районах полуострова дожди будут интенсивными, но кратковременными. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью 3-6° тепла, днем 7-11° тепла. Атмосферное давление снизится с 768 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако в некоторых восточных районах местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки. В некоторых местах будет наблюдаться туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 2-6° тепла, днем 9-13° тепла, в горах ночью от 5 до 10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.