iTicket.az предупредил пользователей о мошеннических рассылках

Осуществляющая онлайн и оффлайн продажу билетов на концерты, в театры, на спортивные и развлекательные мероприятия платформа iTicket.az обратилась к пользователям в связи с рассылкой мошенниками электронных писем от их имени.

В обращении отмечается, что «все письма с темой «Yeni il kampaniyası», полученные на ваш электронный адрес в течение дня из неизвестных источников, являются необоснованными»,и подчеркивается следующее:

«Эти сообщения направлены с целью мошенничества для сбора ваших личных данных. Пожалуйста, не переходите по ссылке «Qeydiyyatdan keç» и не заполняйте свои личные данные. Если у вас есть сомнения по поводу сообщения, немедленно свяжитесь с нами. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обратитесь к нам через наш официальный сайт www.iticket.az».

«Безопасность ваших данных для нас очень важна. Пожалуйста, будьте осторожны и для обеспечения вашей безопасности используйте только официальные источники», - отмечается в обращении iTicket.az.