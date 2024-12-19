В рамках D-8 Али Асадов встретился с Эрдоганом, Пезешкианом и Сиси

19 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов, принимавший участие в 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8 в столице Арабской Республики Египет Каире, провел в рамках мероприятия ряд встреч.

Премьер-министр Али Асадов встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, Президентом Арабской Республики Египет Абдул Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Юсуфом Туггаром.