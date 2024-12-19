Сносится известный бакинский рынок - ВИДЕО

Арендаторов известного рынка Кешля в Баку обязали освободить территорию до 1 января.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на хezerxeber.az, такое решение вызвало возмущение у продавцов, которые считают предоставленный срок недостаточным.

"Нам дали всего 13 дней, чтобы покинуть рынок. Мы просим продлить срок хотя бы до 4 месяцев. Если бы нас предупредили за 4-5 месяцев, мы не закупали бы дополнительные товары и успели бы распродать то, что есть", - говорят арендаторы.

Представитель администрации рынка сообщил, что им самим об этом решении стало известно только сегодня.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) заявили, что руководство рынка, начиная с апреля, было неоднократно уведомлено о необходимости освободить территорию, однако администрация сама затягивала этот процесс.

"Последнее предупреждение было сделано недавно. Освобождение территории необходимо для начала строительных работ", - заявили в агентстве.

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