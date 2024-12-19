Кино на неделю: Диснеевский фильм об отце Симбы и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Муфаса: Король Лев»

Жанр - мультфильм, мюзикл, фэнтези, драма, приключения, семейный (США)

Режиссер - Барри Дженкинс

В главных ролях: Аарон Пьер, Дональд Гловер, Келвин Харрисон мл., Сет Роген, Билли Айкнер, Джон Кани, Мадс Миккельсен

Рейтинги: IMDb - 6,7/10, Rotten Tomatoes – 5,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Осиротевший Муфаса знакомится с наследником королевских кровей по имени Така. Вместе они отправляются в судьбоносное опасное путешествие, которое проверит их дружбу на прочность.

«Her şeyin başı Merkür»

Жанр - романтика, комедия (Турция)

Режиссер - Али Балджи

В главных ролях: Синем Кобал, Сейит Алп Навруз, Деврим Якут

Рейтинги: IMDb – 5,3/10

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Фильм рассказывает историю веселой молодой девушки, которая мечтает стать военным корреспондентом, но оказывается автором гороскопов в журнале.