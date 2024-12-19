Устранены сбои в работе системы электронной регистрации ряда медчреждений - ОБНОВЛЕНО
Зафиксированные ранее перебои в работе системы электронной регистрации некоторых медицинских учреждений устранены.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу TƏBİB.
Отметим, что перебои были связаны с техническим сбоем в работе интернет-провайдера.
12:00
Сегодня в Азербайджане зафиксированы перебои в работе системы электронной регистрации некоторых медицинских учреждений.
«19 декабря с утра в работе одного из интернет-провайдеров, обеспечивающих доступ к интернету по стране, произошёл технический сбой, из-за чего были зафиксированы перебои в работе системы электронной регистрации некоторых медицинских учреждений», - прояснили ситуацию 1news.az в TƏBİB.
Отмечается, что интернет-провайдер принимает меры для скорейшего устранения проблемы.