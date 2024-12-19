Русская модель Светлана Савицкая трагически погибла в Париже - ФОТО

Во Франции трагически оборвалась жизнь 34-летней модели и телеведущей Светланы Савицкой.

Известная русская модель Светлана Савицкая погибла в Париже под колесами автомобиля, сбившего девушку насмерть, сообщает StarHit.

«Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима», - цитирует российское издание знакомую погибшей модели.

Отмечается, что Светлана Савицкая строила успешную карьеру за границей, она украшала обложки таких модных журналов, как L’Officiel и Bazaar, а также снималась для Glamour. Савицкая была и ведущей на RU TV, «Пятнице!», Europa Plus TV и Жара TV.