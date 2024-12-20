Предновогодний Баку готовится к приближающимся праздникам – ФОТО

В связи с проведением 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира и новогодних праздников, исполнительные власти города Баку и районов столицы проводят соответствующие подготовительные мероприятия.

Завершены работы по украшению парков, площадей и улиц города, установке новогодних атрибутов, светящихся люстр и других украшений, сообщает 1news.az со ссылокой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку.

Как и традиционно, работы по украшению праздничных улиц проводятся на проспекте Нефтяников, улицах Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалийят и проспекте Азербайджан, а на площади «Азнефть» установлен новогодний комплекс.

Также районным исполнительным властям рекомендовано подготовить образцовые улицы на своих территориях в связи с праздником.