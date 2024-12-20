Сносится аварийный мост, соединяющий Сумгайыт с поселком Сарай – ФОТО – ВИДЕО

В соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о строительстве нового моста на улице Мухаммеда Асадова, который соединяет город Сумгайыт с поселком Сарай в Абшеронском районе, через железнодорожную линию и канал Самур-Абшерон, Агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к соответствующим работам.

Для строительства нового моста длиной 100 метров, состоящего из 6 пролётов, на объект привлекли необходимое количество рабочей силы и техники, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство автомобильных дорог Азербайджана.

На первом этапе проводятся работы по переносу существующих коммуникационных линий, демонтажу старого моста, очистке территории и подготовке строительной площадки.

Следует отметить, что специалисты соответствующих организаций провели совместный осмотр мостового перехода, который соединяет город Сумгайыт с поселком Сарай и был построен в 1970-х годах, и вопрос был вынесен на обсуждение Совета по координации транспортных связей.

На основании результатов осмотра и испытаний моста было установлено, что в конструкции имеются дефекты, которые снизят ее грузоподъемность, и что мост находится в аварийном состоянии. С учетом экспертных заключений и результатов обсуждений на Совете по координации транспортных связей было принято решение о демонтаже существующего моста и строительстве нового на его месте.

В соответствии с решением, демонтаж существующего моста и строительство нового моста были поручены Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.