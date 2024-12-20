В товузской школе, где произошло массовое отравление, возобновлен учебный процесс

В средней общеобразовательной школе №1 села Ашагы Гушчу Товузского района возобновлен учебный процесс.

Накануне была проведена проверка печей, проблема устранена, и обеспечено отопление, сообщает 1news.az со ссылкой на Газах-Товузское региональное управление образования.

Исполняющий обязанности руководителя Газах-Товузского регионального управления образования, заместитель руководителя Анар Меджидов посетил образовательное учреждение и ознакомился с посещаемостью и учебным процессом.

В настоящее время сотрудники образовательного сектора также находятся в школе - ситуация остается под контролем.

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