Задержан очередной водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков – ВИДЕО

Водитель автомобиля, управлявший транспортным средством под воздействием наркотиков, был задержан.

Водитель автомобиля марки «KIA», двигающегося по автотрассе Баку-Газах, житель города Гянджа Наиль Гашимов был остановлен сотрудниками восьмого подразделения Главного управления государственной автомобильной полиции на стационарном посту, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время проверки документов возникли обоснованные подозрения, что водитель находится под воздействием наркотических веществ, поэтому ему было обеспечено прохождение медицинского обследования, которое подтвердило факт.

Кроме того, поскольку у Н.Гашимова были обнаружены наркотические вещества, в отношении него были приняты соответствующие меры в соответствии с законом, и он был передан в территориальный орган полиции.