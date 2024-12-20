 Задержан очередной водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Задержан очередной водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:15 - Сегодня
Задержан очередной водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков – ВИДЕО

Водитель автомобиля, управлявший транспортным средством под воздействием наркотиков, был задержан.

Водитель автомобиля марки «KIA», двигающегося по автотрассе Баку-Газах, житель города Гянджа Наиль Гашимов был остановлен сотрудниками восьмого подразделения Главного управления государственной автомобильной полиции на стационарном посту, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время проверки документов возникли обоснованные подозрения, что водитель находится под воздействием наркотических веществ, поэтому ему было обеспечено прохождение медицинского обследования, которое подтвердило факт.

Кроме того, поскольку у Н.Гашимова были обнаружены наркотические вещества, в отношении него были приняты соответствующие меры в соответствии с законом, и он был передан в территориальный орган полиции.

Поделиться:
227

Актуально

Мнение

Новая дипломатическая победа: Азербайджан трансформировал Исламскую восьмерку в ...

Общество

Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине вблизи условной границы с ...

Xроника

Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Xроника

Ильхам Алиев назначил нового постпреда Азербайджана при ООН

Общество

Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине вблизи условной границы с Арменией

В Баку задержан один из основных поставщиков наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

В эти дни в Азербайджане усилится ветер

Глава Исполнительной власти Гусарского района встретился с представителями СМИ – ФОТО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане объявили желтый и оранжевый уровни погодной опасности

В бакинском метро скончался сотрудник метрополитена

Какой будет зима в Азербайджане? Отвечает Национальная служба гидрометеорологии

В Баку запущен новый автобусный маршрут - ФОТО

Последние новости

Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине вблизи условной границы с Арменией

Сегодня, 18:00

В Баку задержан один из основных поставщиков наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:55

Главы МВД Азербайджана и Казахстана обсудили взаимодействие в борьбе с преступностью - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:50

Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 17:45

Си Цзиньпин: «Я придаю важное значение развитию связей между Китаем и Азербайджаном»

Сегодня, 17:40

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 17:35

В эти дни в Азербайджане усилится ветер

Сегодня, 17:30

Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 17:25

Мамед Ахмедзаде назначен на должность посла Азербайджана в Нидерландах

Сегодня, 17:20

Глава Исполнительной власти Гусарского района встретился с представителями СМИ – ФОТО

Сегодня, 17:15

Яшар Алиев отозван с должности постпреда АР при ООН и назначен послом в Чехию

Сегодня, 17:10

Свыше 70 млн манатов возвращено в Азербайджан

Сегодня, 17:05

Сменился посол Азербайджана в Индонезии

Сегодня, 17:00

Президент Азербайджана подписал Указ по Государственной инвестиционной программе

Сегодня, 16:55

Сменился посол Азербайджана в Катаре

Сегодня, 16:50

Ильхам Алиев назначил нового постпреда Азербайджана при ООН

Сегодня, 16:47

Эрдоган может посетить Дамаск в течение 15 дней

Сегодня, 16:40

Гулу Магеррамли предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

Сегодня, 16:35

Эрдоган считает, что новым властям Сирии нужно содействие в борьбе с терроризмом

Сегодня, 16:30

Ильхам Алиев наградил Маила Ахмедова орденом «Əmək» 2-й степени

Сегодня, 16:22
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственныйСегодня, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23