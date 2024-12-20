В Баку задержан один из основных поставщиков наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел продолжают оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

Полиция задержала в Баку подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, Рахмата Джабраилнеджада (1978 г.р.), сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В его доме было обнаружено большое количество героина, 450 таблеток метадона и электронные весы – задержанный сообщил, что наркотики он приобрёл в скрытом месте на территории Ясамальского района и доставлял в различные места с целью получения материальной выгоды.

Отмечается, что он был одним из основных поставщиков наркотиков, его имя фигурирует в уголовных делах, связанных с наркотиками.

По факту возбуждено уголовное дело, он признан подозреваемым.