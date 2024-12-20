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В России пройдут Дни Азербайджана

First News Media20:10 - Сегодня
В России пройдут Дни Азербайджана

Дни Азербайджана в Москве пройдут во второй половине 2025 года.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в РФ, посол Рахман Мустафаев встретился с министром Правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым.

В ходе встречи были затронуты вопросы углубления сотрудничества между столицами двух стран, в частности реализации совместных проектов в сфере цифровизации городских сервисов, создания инновационных кластеров, транспортных хабов и технопарков и др.

Стороны обсудили возможности использования передового опыта Москвы в области комплексного городского развития и применения передовых решений в градостроительстве.

В рамках встречи также были рассмотрены также вопросы, связанные с подготовкой и проведением ответных Дней Азербайджана в Москве во второй половине 2025 года.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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