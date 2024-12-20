Скончался народный художник Тофиг Агабабаев

На 97-м году жизни не стало народного художника Азербайджана Тофига Агабаева.

Церемония прощания с Т.Агабабаевым состоится сегодня в 14:00 в мечети «Тезе пир».

Тофиг Агабабаев родился 8 сентября 1928 года в семье военного в городе Баку. После окончания 9-го класса средней школы поступил на отделение живописи Азербайджанского государственного художественного училища имени А.Азимзаде (1946-51).

В 1953-59 годах художник учился на стеклокерамическом факультете Санкт-Петербургской художественной академии имени барона Штиглица, где получил специальность «стеклокерамика».

Работы Тофига Агабабаева хранятся в Государственном музее Азербайджана, фонде Союза художников Азербайджана, музеях США, Лондона, Канады и многих других музеях и частных галереях.

Allah rəhmət eləsin!