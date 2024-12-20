В Риме обсуждено азербайджано-итальянское культурное сотрудничество – ФОТО

В рамках визита в Италию состоялась двусторонняя встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром культуры Италии Алессандро Джули.

На встрече, состоявшейся 19 декабря, А.Джули тепло поприветствовал своего азербайджанского коллегу и отметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются в сферах торговли и энергетики, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР.

Он подчеркнул, что итальянская сторона также заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере культуры, отметив следующее: «Мы высоко ценим вклад Фонда Гейдара Алиева в восстановление историко-религиозного наследия в Италии и Ватикане и выражаем благодарность азербайджанской стороне за это».

Выразив благодарность за теплый прием, Адиль Керимли отметил, что отношения между руководителями Азербайджана и Италии, основанные на взаимном доверии и дружбе, укрепляются с каждым годом. Он подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Италией, отметив, что в 2014 году была подписана Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой - культурное сотрудничество между двумя странами также развивается, в частности, удовлетворение вызывает взаимодействие в таких областях, как сохранение историко-культурного наследия, архитектура и дизайн.

Было отмечено, что Италия обладает богатым опытом в восстановлении и охране историко-культурного наследия, а также в работе музеев и библиотек - азербайджанская сторона заинтересована в использовании этого опыта дружественной страны.

Министр культуры Азербайджана отметил, что в период оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении многовековое историко-культурное наследие народа подверглось разрушению и вандализму, подчеркнув, что азербайджанское государство осуществляет масштабные работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях. Восстановление историко-культурных памятников находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Италия также вносит свой вклад в процессы восстановления на освобожденных территориях.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как художественное образование, управление культурными учреждениями и организация взаимных гастрольных поездок музыкальных коллективов.