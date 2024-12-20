 МЧС напоминает о правилах безопасности на Новый год – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

МЧС напоминает о правилах безопасности на Новый год – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:06 - Сегодня
МЧС напоминает о правилах безопасности на Новый год – ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению по вопросам пожарной безопасности в связи с празднованием Нового года.

«Новый год - один из самых радостных праздников, который отмечают все с большим энтузиазмом. Однако на этом знаменательном празднике массовые собрания людей вокруг украшенной елки также создают риск пожара. К сожалению, несмотря на проводимые Министерством по чрезвычайным ситуациям массовые информационно-разъяснительные мероприятия, некоторые граждане, включая физических и юридических лиц, пренебрегают даже самыми простыми правилами безопасности, что в конечном итоге может привести к трагедии в этот праздник», - говорится в обращении МЧС.

В связи с вышеуказанным МЧС вновь обращается к населению, а также к руководителям мест проведения новогодних мероприятий с напоминанием о важности соблюдения следующих правил пожарной безопасности:

- украшенная ёлка в домах и местах проведения мероприятий должна быть прочно закреплена на земле, её ветви не должны касаться потолка и стен;

- для освещения следует использовать только исправные и стандартизированные электрические устройства и приборы;

- ёлка не должна быть украшена легковоспламеняющимися игрушками;

- в закрытых помещениях нельзя запускать фейерверки.

Кроме того, при проведении новогоднего праздника необходимо учитывать следующее:

- стены, потолок и пол помещения, где проводится праздник, должны быть огнеупорными;

- на окнах не должно быть решеток;

- помещение должно иметь два выхода;

- на запасном выходе должна быть установлена электрическая табличка с надписью «Выход» и зелёной подсветкой;

- в запасных выходах не должно быть препятствий для свободного выхода;

- пути эвакуации должны быть освещены и вести к выходу;

- двери помещения должны открываться наружу;

- в помещении не должно находиться больше людей, чем предусмотрено;

- на празднике не должно быть полной темноты;

- помещение должно быть обеспечено средствами для тушения пожара.

Кроме того, МЧС отмечает, что в соответствии с законодательством, руководители всех объектов и учреждений, где проводятся мероприятия, независимо от формы собственности, несут ответственность за обеспечение пожарной безопасности. Поэтому перед мероприятием необходимо провести проверку всех устройств и оборудования противопожарной системы объекта, обеспечить их исправность, а также провести инструктаж для всех сотрудников объекта, чтобы они точно знали свои действия в случае пожара. Руководители мест проведения мероприятий должны обеспечить выполнение требований пожарной безопасности в рамках своей ответственности и согласовать проведение мероприятий с Государственной службой пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям. Руководители объектов могут обратиться в Службу для получения методической помощи и консультации специалистов.

«Помните: пренебрежение правилами — это угроза нашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112!» - отмечают в МЧС.

Поделиться:
200

Актуально

Мнение

Новая дипломатическая победа: Азербайджан трансформировал Исламскую восьмерку в ...

Общество

Предновогодний Баку готовится к приближающимся праздникам – ФОТО

Мнение

Интервью Ильхама Алиева: Содержательно, сбалансированно, дипломатично, прямо!

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Общество

В средней школе села Агалы Зангиланского района назначен новый директор

Задержан очередной водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков – ВИДЕО

В товузской школе, где произошло массовое отравление, возобновлен учебный процесс

Azercell представляет услугу AI Chat Bot, базирующуюся на технологии искусственного интеллекта!

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Изменены схемы движения четырех регулярных автобусных маршрутов

Суд принял решение по делу гражданина Франции, разрисовавшего вагоны в депо Бакметрополитена

В Баку запущен новый автобусный маршрут - ФОТО

В Баку состоялась церемония освящения территории, где будет построена католическая церковь в честь Иоанна Павла II - ФОТО

Последние новости

В средней школе села Агалы Зангиланского района назначен новый директор

Сегодня, 15:29

Новая дипломатическая победа: Азербайджан трансформировал Исламскую восьмерку в D-9

Сегодня, 15:20

Задержан очередной водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков – ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Орбан беспокоится, что с Трампом может случиться беда до вступления в должность

Сегодня, 15:10

Асме Асад не понравилась Москва, она намерена развестись с Башаром Асадом и переехать в Лондон - СМИ

Сегодня, 15:05

Премьер Грузии заявил о готовности обсуждать закон об иноагентах

Сегодня, 15:00

В товузской школе, где произошло массовое отравление, возобновлен учебный процесс

Сегодня, 14:57

Azercell представляет услугу AI Chat Bot, базирующуюся на технологии искусственного интеллекта!

Сегодня, 14:55

Депутат: Отцы двух детей не должны призываться в армию

Сегодня, 14:52

Сносится аварийный мост, соединяющий Сумгайыт с поселком Сарай – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 14:48

МИД Грузии вызвал посла Великобритании после введения Лондоном санкций

Сегодня, 14:46

Два казахстанских телеканала включены в кабельные сети Азербайджана

Сегодня, 14:44

Совет Европы и власти Грузии определят поправки к закону об иноагентах

Сегодня, 14:23

Банк ABB и AZAL представили кобрендинговую карту для путешествий! - ФОТО

Сегодня, 14:03

Предновогодний Баку готовится к приближающимся праздникам – ФОТО

Сегодня, 13:55

Депутат: Необходимо обеспечить безопасность азербайджанских дипломатов за рубежом

Сегодня, 13:46

Интервью Ильхама Алиева: Содержательно, сбалансированно, дипломатично, прямо!

Сегодня, 13:40

Китай готов поддержать Азербайджан в разминировании и восстановлении освобожденных территорий

Сегодня, 13:32

Дело армянских военных преступников передано в производство председателя Бакинского военного суда

Сегодня, 13:28

Некоторые азербайджанские дипломаты ведут кампанию по очернению Азербайджана – Депутат ММ

Сегодня, 13:25
Все новости
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Недавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

24 / 05 / 2024, 13:35