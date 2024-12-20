МЧС напоминает о правилах безопасности на Новый год – ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению по вопросам пожарной безопасности в связи с празднованием Нового года.

«Новый год - один из самых радостных праздников, который отмечают все с большим энтузиазмом. Однако на этом знаменательном празднике массовые собрания людей вокруг украшенной елки также создают риск пожара. К сожалению, несмотря на проводимые Министерством по чрезвычайным ситуациям массовые информационно-разъяснительные мероприятия, некоторые граждане, включая физических и юридических лиц, пренебрегают даже самыми простыми правилами безопасности, что в конечном итоге может привести к трагедии в этот праздник», - говорится в обращении МЧС.

В связи с вышеуказанным МЧС вновь обращается к населению, а также к руководителям мест проведения новогодних мероприятий с напоминанием о важности соблюдения следующих правил пожарной безопасности:

- украшенная ёлка в домах и местах проведения мероприятий должна быть прочно закреплена на земле, её ветви не должны касаться потолка и стен;

- для освещения следует использовать только исправные и стандартизированные электрические устройства и приборы;

- ёлка не должна быть украшена легковоспламеняющимися игрушками;

- в закрытых помещениях нельзя запускать фейерверки.

Кроме того, при проведении новогоднего праздника необходимо учитывать следующее:

- стены, потолок и пол помещения, где проводится праздник, должны быть огнеупорными;

- на окнах не должно быть решеток;

- помещение должно иметь два выхода;

- на запасном выходе должна быть установлена электрическая табличка с надписью «Выход» и зелёной подсветкой;

- в запасных выходах не должно быть препятствий для свободного выхода;

- пути эвакуации должны быть освещены и вести к выходу;

- двери помещения должны открываться наружу;

- в помещении не должно находиться больше людей, чем предусмотрено;

- на празднике не должно быть полной темноты;

- помещение должно быть обеспечено средствами для тушения пожара.

Кроме того, МЧС отмечает, что в соответствии с законодательством, руководители всех объектов и учреждений, где проводятся мероприятия, независимо от формы собственности, несут ответственность за обеспечение пожарной безопасности. Поэтому перед мероприятием необходимо провести проверку всех устройств и оборудования противопожарной системы объекта, обеспечить их исправность, а также провести инструктаж для всех сотрудников объекта, чтобы они точно знали свои действия в случае пожара. Руководители мест проведения мероприятий должны обеспечить выполнение требований пожарной безопасности в рамках своей ответственности и согласовать проведение мероприятий с Государственной службой пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям. Руководители объектов могут обратиться в Службу для получения методической помощи и консультации специалистов.

«Помните: пренебрежение правилами — это угроза нашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112!» - отмечают в МЧС.