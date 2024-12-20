Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 21 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром возможны кратковременные дожди в некоторых местах. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 5-8° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. В горных районах возможен снег. В некоторых местах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 2-6° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.