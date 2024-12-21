В Татарстане ввели режим ЧС для органов власти - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации для органов управления и подразделений МЧС для ликвидации последствий прилетов БПЛА, сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.

"Раис (глава Татарстана - прим. ТАСС) Республики Татарстан подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС вводится особый режим. Статус - режим чрезвычайной ситуации - необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий. Документ касается исключительно тех, кто сейчас занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА. На жителей республики документ не распространяется", - говорится в сообщении.

12:10

Власти Татарстана отменили все массовые мероприятия в субботу и воскресенье из-за атаки БПЛА, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

11:15

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меру ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», - говорится в публикации.

10:50

Беспилотники атаковали дома в трех районах Казани в субботу утром, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов", - говорится в сообщении.

Ранее мэрия сообщала о возгорании в двух районах. Оперативные службы работают на месте происшествий. О пострадавших мэрия не сообщает.

Жители домов эвакуированы, мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных и обеспечить тёплыми вещами и питанием.

Из-за атаки БПЛА в Казани звучит сигнал тревоги, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"В связи с атакой БПЛА в городе силами МЧС ведется оповещение, жителей просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи, подвал", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что организован оперативный штаб, туда прибыл раис республики Рустам Минниханов, ему докладывают ему информацию.

Источник: interfax.ru