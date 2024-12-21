Шушинка, возвращающаяся в родной город: Многолетней тоске пришел конец

Благодаря нашим шехидам и гази мы сегодня возвращаемся на наши земли.

Как дочь шехида, я безмерно счастлива, что мы возвращаемся в Шушу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала возвращающаяся в город Шуша бывшая вынужденная переселенка Шамс Мамедова.

«Мне было четыре года, когда мы были вынужденно переселены из Шуши. А сегодня мы с детьми возвращаемся в Шушу. Шуша осталась в памяти как несравненный город. Я всегда верила, что наши земли будут освобождены от оккупации, и мы будем там жить», - отметила бывшая вынужденная переселенка.

Шамс Мамедова сказала, что хочет продолжить преподавательскую деятельность в Шуше и добавила, что ее многолетней тоске по родине пришел конец.