Шушинка, возвращающаяся в родной город: Многолетней тоске пришел конец
Благодаря нашим шехидам и гази мы сегодня возвращаемся на наши земли.
Как дочь шехида, я безмерно счастлива, что мы возвращаемся в Шушу.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала возвращающаяся в город Шуша бывшая вынужденная переселенка Шамс Мамедова.
«Мне было четыре года, когда мы были вынужденно переселены из Шуши. А сегодня мы с детьми возвращаемся в Шушу. Шуша осталась в памяти как несравненный город. Я всегда верила, что наши земли будут освобождены от оккупации, и мы будем там жить», - отметила бывшая вынужденная переселенка.
Шамс Мамедова сказала, что хочет продолжить преподавательскую деятельность в Шуше и добавила, что ее многолетней тоске по родине пришел конец.
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