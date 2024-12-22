В мечети Гейдар совершен намаз-вахдат

Участники Форума религиозных деятелей Азербайджана на тему «Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы», организованного Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями, 22 декабря совершили в мечети Гейдар намаз-вахдат.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, перед намазом участники форума минутой молчания почтили светлую память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, прочитали поминальные молитвы.