Дирижер Эйюб Кулиев отправился на гастроли в Китай – ФОТО

Коллектив академического государственного театра оперы и балета Татарстана имени Мусы Джалиля впервые в своей истории отправился на гастроли в Китай.

В период с 13 декабря 2024 по 1 января 2025 года балетная труппа и симфонический оркестр театра дадут в городах КНР 15 спектаклей.

Вниманию жителей Китя будут представлены классические балеты, своего рода символы мирового балетного искусства – «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» П.И.Чайковского. Показы проходят в театрах и культурных центрах городов с многомиллионным населением, таких как Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин, Фошань, Юйлинь, Гуйлинь, Лючжоу, Чжухай, Бэйхай. Главные партии в балетах исполнят ведущие солисты труппы – Кристина Андреева-Захарова, Аманда Гомес, Вагнер Карвальо, Олег Ивенко, Антон Полодюк и другие.

Спектакли проходят под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, доцента Бакинской музыкальной академии Эйюба Кулиева и главного дирижера Казанского государственного оперного театра им. М. Джалиля Рената Салаватова.

Нужно отметить, что в поездку отправились 110 человек – это солисты и артисты балета, музыканты оркестра, административный персонал. Первый спектакль – «Лебединое озеро» – состоялся 13 декабря в Shanghai Oriental Art Center в Шанхае под управлением дирижера Эйюба Кулиева.

Академический государственный театр оперы и балета имени М.Джалиля Татарстана – коллектив, имеющий обширный гастрольный опыт. На протяжении многих лет турне театра проходили в странах Европы. Нужно отметить, что первое знакомство этого театра с азербайджанским дирижером состоялось в мае 2021 года в рамках международного балетного фестиваля им. Р.Нуреева, где состоялась премьера балета «1001 ночь» великого композитора Фикрета Амирова в постановке хореографа Эльдара Алиева и при участии балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра.