Новые правила миграции для граждан Азербайджана в России: Что важно знать?

С 1 января 2025 года в Российской Федерации вступают в силу новые правила в сфере миграции.

«С этой даты срок временного пребывания граждан Азербайджанской Республики на территории России составит не более 90 дней в течение календарного года. Указанный срок может быть продлен при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации (например, получение патента на трудовую деятельность, принятие заявления на временное проживание и т.д.)», - отмечает в социальной сети Facebook начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.

По словам В.Гусейнова, гражданин Азербайджанской Республики должен встать на учет по месту пребывания в течение 7 рабочих дней с момента пересечения государственной границы Российской Федерации. Заявление о постановке на учет по месту пребывания (миграционный учет) может быть подано принимающей стороной (гражданином РФ, предоставившим фактическое место проживания, иностранцем с постоянным видом на жительство в России, юридическим лицом, филиалом или представительством юридического лица и т.д.) либо самим гражданином Азербайджана.

Если заявление о постановке на учет подается принимающей стороной, гражданин Азербайджана должен предоставить ей необходимые документы (миграционную карту и удостоверение личности). После выполнения принимающей стороной обязательств, связанных с регистрацией по месту пребывания, гражданину Азербайджана выдается часть уведомления о постановке на миграционный учет, которая остается у иностранного гражданина.

Гражданин АР также имеет право самостоятельно обратиться в подразделения по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации для постановки на учет по месту пребывания (миграционный учет). Кроме того, такое заявление можно подать через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

В определенных случаях гражданин Азербайджана может подать заявление о постановке на учет в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг:

- если он является собственником жилого помещения, в котором фактически проживает;

- если между ним и принимающей стороной заключен договор аренды жилого помещения;

- если имеются обстоятельства, препятствующие подаче уведомления о прибытии гражданина Азербайджана принимающей стороной (необходимо представить официальный документ, подтверждающий уважительную причину).

Граждане Азербайджана, прибывающие в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности, должны в течение 30 календарных дней с момента въезда подать заявление на оформление трудового патента. В рамках этой процедуры необходимо сделать фотографию, пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и медицинское обследование.

Граждане Азербайджана, прибывающие в Российскую Федерацию с другими целями и планирующие находиться в стране более 90 дней, также обязаны в течение 90 календарных дней с момента въезда пройти указанные процедуры (фотографирование, обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и медицинское обследование). Эти процедуры необходимы при подаче документов на получение вида на жительство.

Для прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования граждане Азербайджана должны обратиться в региональные органы по вопросам миграции МВД России, их подведомственные учреждения или в уполномоченную организацию, расположенную в Москве, и получить соответствующий документ.

За исключением случаев, связанных с осуществлением трудовой деятельности, граждане Азербайджана, прибывшие в Российскую Федерацию с другими целями, имеют право изменить указанную в миграционной карте цель въезда на осуществление трудовой деятельности, не покидая территории России.

Гражданам АР, прибывшим в Российскую Федерацию с целью обучения, срок временного пребывания продлевается на основании соответствующего заявления и документов, подтверждающих обучение на территории РФ.

В отношении граждан Азербайджана, нарушивших правила пребывания и проживания в России, могут быть применены меры ответственности, такие как штраф, сокращение срока пребывания или выдворение за пределы страны.

Следует также учитывать, что в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации при въезде в страну иностранные граждане, включая граждан Азербайджана, обязаны заполнить миграционную карту. Её можно получить бесплатно на пунктах пропуска через государственную границу РФ, в международных аэропортах или на борту самолетов, следующих в Россию.

Миграционная карта должна быть заполнена на русском языке или латинскими буквами в соответствии с данными, указанными в паспорте (или другом удостоверяющем личность документе).