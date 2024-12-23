Сотрудники дорожной полиции оказали содействие в тушении пожара грузовика - ВИДЕО

Во время движения по магистральной дороге из двигателя грузовика, которым управлял житель Губинского района Рамин Гулиев, пошёл дым.

Увидев, что дым постепенно превращается в огонь, водитель подъехал к ближайшему стационарному посту дорожной полиции и запросил помощь - благодаря оперативному вмешательству сотрудников дорожной полиции огонь был потушен, и было предотвращено полное уничтожение автомобиля огнем, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Главное управление дорожной полиции вновь обращается к владельцам и водителям транспортных средств с просьбой всегда следить за техническим состоянием своих автомобилей, а также сделать правильные выводы из указанного происшествия, чтобы избежать тяжелых последствий.