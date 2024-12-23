В ряде медучреждений проводится капитальный ремонт

Капитальный ремонт недвижимого имущества в медицинских учреждениях, строительство и установка легко собираемых конструкций из легких строительных материалов, а также строительство и установка модульных медицинских пунктов в сельской местности осуществляется TƏBİB.

Об этом на пресс-конференции о результатах 2024 года и планах на 2025 год заявил исполнительный директор ТӘBIB Вугар Гурбанов.

В.Гурбанов отметил, что начался процесс тендера по проектированию капитального ремонта двух основных корпусов Клинического медицинского центра, а также стартовали работы по полному капитальному ремонту Республиканской клинической больницы и реконструкции Наримановского медицинского центра.