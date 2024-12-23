В Азербайджане цифровизируется процесс работы скорой и неотложной медицинской помощи

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года и планам на 2025 год заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

В.Гурбанов сообщил, что в рамках запланированных мероприятий был проведен широкий комплекс работ по электронному оформлению процесса госпитализации, а также внедрены инновационные решения в работу Центра вызова 103, создана электронная система для бригад скорой помощи, а также расширены возможности вызова экстренной медицинской помощи.

Ожидается, что соответствующие новшества будут полностью внедрены в 2025 году.