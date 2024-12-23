Более 1,6 млн вызовов за 11 месяцев: Статистика Республиканского центра скорой помощи

За 11 месяцев текущего года в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи зарегистрировано более 1,6 миллиона вызовов.

Исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на пресс-конференции о результатах 2024 года и планах на 2025 год сообщил, что наибольшее количество обращений было зарегистрировано в Баку - 781 152 обращения за 11 месяцев:

«В Сумгайыте было зарегистрировано 132 711 обращений, в Гяндже - 93 536, в Абшероне - 34 046, в Мингячевире - 38 357. По обращениям в Баку помощь была оказана на месте 742 152 людям, 75 021 человек был госпитализирован в медицинские учреждения различного профиля, а 39 000 обращений оказались необоснованными. В целом, количество обращений в Баку ежедневно составляет около 2200 - 2300».